Десятки машин стоят в пробке на въезде в Петрозаводск (ФОТОФАКТ) 

Водители, которые сегодня вечером возвращаются в Петрозаводск с озера Лососинное, вынуждены стоять в огромной пробке при въезде в город.
Об этом сообщил корреспондент «Столицы на Онего».
Пробка образовалась при подъезде к светофору возле микрорайона «Чистый город». Там идут дорожные работы.
Вереница машин насчитывает не менее трех десятков автомобилей.
Многие из них возвращаются с пляжа на озере Лососинное, где сегодня аншлаг.
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