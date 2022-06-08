Десятки машин стоят в пробке на въезде в Петрозаводск (ФОТОФАКТ) 

Водители, которые сегодня вечером возвращаются в Петрозаводск с озера Лососинное, вынуждены стоять в огромной пробке при въезде в город.

Об этом сообщил корреспондент «Столицы на Онего».

Пробка образовалась при подъезде к светофору возле микрорайона «Чистый город». Там идут дорожные работы.

Вереница машин насчитывает не менее трех десятков автомобилей.

Многие из них возвращаются с пляжа на озере Лососинное, где сегодня аншлаг.