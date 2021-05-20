Детей-сирот обеспечат уходом на время их лечения в медучреждениях

До сих пор этим занимались некоммерческие организации и волонтеры.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит обеспечить уходом и сопровождением в медицинских учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как пояснили в федеральном правительстве, сейчас уход и присмотр за сиротами в больницах не входит в перечень медицинских услуг, а также не относится к видам деятельности детских домов, поэтому к оказанию такой помощи привлекают негосударственные некоммерческие организации и волонтеров.

Теперь помогать маленьким пациентам в стационарах станут работники детских домов. В то же время к этой работе по-прежнему разрешается привлекать волонтеров, некоммерческие организации и благотворительные фонды. Порядок сопровождения регионы установят самостоятельно.