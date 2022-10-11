Дети напекли пироги для бездомных в Петрозаводске

В социальном центре «Попечение» участники мастер-класса приготовили угощение для бездомных.
В социальном центре «Попечение» прошёл мастер-класс, на котором маленькие хозяюшки приготовили пироги для бездомных. Об этом пишут в официальном паблике Центра.
«Сегодня на воскресном обеде волонтёры раздадут угощения нуждающимся», - рассказали в «Попечении».
Напомним, 25 сентября в Петрозаводске открыли сезон кормления бездомных.
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