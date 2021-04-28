Дети передали тайное послание и спасли мать от домашнего насилия

В американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, дети передали водителю автобуса тайное послание и спасли мать от домашнего насилия.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт телестанции KRQE.

В пятницу утром, 23 апреля, водитель школьного автобуса получил от детей записку, в которой их мать попросила о помощи. Мужчина немедленно обратился в полицию. Патрульные прибыли по указанному в послании адресу и обнаружили женщину с многочисленными порезами, синяками и ссадинами на теле.

В ходе расследования выяснилось, что вечером в четверг, 22 апреля, 40-летний Эрик Альварадо (Erik Alvarado) избил и пытался задушить мать троих детей. Он забрал у жертвы телефон, чтобы та не смогла позвать на помощь, и всю ночь удерживал ее дома. Утром Альварадо позволил женщине проводить детей до школьного автобуса. Именно тогда она и передала детям записку.

Полицейские задержали Альварадо и обвинили его в нанесении побоев и попытке удушения женщины, а также в других мелких правонарушениях. Против него возбудили уголовное дело.