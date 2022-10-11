Детям из многодетной семьи в Петрозаводске подарили теплую обувь на Рождество

Социальный центр «Попечение» в Петрозаводске объявил рождественскую акцию «Большая покупка», в рамках которой благотворители могут помочь осуществить мечту детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Как сообщается в паблике центра «Попечение», благотворители в рамках объявленной рождественской акции «Большая покупка» уже стали приносить первые подарки, которые сегодня вручают детям из многодетных семей.

Например, двум семьям купили стол для школьника и стулья.

«Также в рамках акции было приобретено 3 пары зимней обуви для подростков», — написано в паблике.

Организаторы от всей души благодарят добрых людей, которые помогают, и отмечают, что большие покупки бывают разными: кому-то стул, а кому-то и теплую обувь.

Напомним, что социальный центр «Попечение» объявил рождественскую акцию «Большая покупка», в рамках которой благотворители могут помочь осуществить мечту детей из многодетных и малообеспеченных семей. Как правило, это вещи, которые очень нужны, но купить их семья не может. Акция продлится до 25 декабря.

«Мы принимаем подарки для детей от 0 до 18 лет. Главное условие — все должно быть новым! Для младшего возраста это могут быть развивающие игрушки, книжки, кубики, говорящие игрушки, любые игрушки кроме мягких. Для ребяток среднего возраста — книги настольные игры, наборы для творчества, конструкторы, машинки, солдатики, куклы, наборы для рукоделия, игрушки на радиоуправлении и т. д. Для ребят старшего возраста — наушники, портативные колонки, флешки, пауэр- банки, книги, косметику, дезодоранты, кошельки, различные милые вещицы для девочек и интересные штуки для юных будущих мужчин. Также можно подарить сертификаты в кино, в магазины», - сообщили организаторы акции.

О чем мечтают, что можно подарить ребятам из многодетных и малообеспеченных семей и как это сделать, смотрите здесь.