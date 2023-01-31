«Детская чума» идет в Карелию

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков предупредил, что в республику может прийти корь.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что в России, да и во всем мире, снова столкнулись с серьезной проблемой: начали регистрироваться массовые вспышки кори

«И это не было для специалистов тайной. То, что корь может прийти, мы предупреждали ещё весной прошлого года, готовились к этому и приняли все необходимые меры», - рассказал Охлопков.

И причина возвращения заразной болезни, по словам министра, значительное снижение темпов вакцинации в период пандемии из-за действовавших ограничений.

«В общей сложности в период пандемии противокоревую вакцинацию пропустили более 40 миллионов детей. Что, разумеется, привело к печальным последствиям. Где бы корь ни появилась, её приходу всегда предшествует снижение охвата популяции вакцинацией, - отметил глава Минздрава Карелии. - В первые месяцы пандемии ни дети, ни взрослые не получали защиту против кори, поскольку больницы и поликлиники работали в режиме эпидемии и было совсем не до профилактики. Уже в 2020 году в стране стали сообщать о локальных очагах «детской чумы» (так прозвали корь) в Оренбурге, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Якутии. Если вспомнить, до пандемии общее количество случаев «детской чумы» составляло единицы».

Как утверждает Михаил Охлопков, в Карелии заболевших корью нет с 2018 года, когда в Олонецком районе были зарегистрированы 29 заболевших. Кстати, до 2018 года также долгое время вспышек «детской чумы» не было. Но она вполне может появиться. Зная об этом, в Карелии в 2022 году прививку от кори сделали 100,3% детей, подлежащих вакцинации и 93,9% - подлежащих ревакцинации. Группа риска для нас – взрослые, из которых вакцинировалось только 77,7%, а ревакцинировалось 68,5% подлежащих вакцинации.

«Вакцинации против кори обязательно подлежат все дети в возрасте 1 года, ревакцинация проводится в 6 лет. Детям старше 6 лет и взрослым вакцинация против кори рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины. При этом в возрасте до 36 лет введение вакцины рекомендуется всем, после 36 лет – при высокой вероятности контактов, в первую очередь – медработникам, контактирующим с больными различного профиля, работникам транспорта, образовательных учреждений, а в возрасте старше 55 лет – только при контактах с больными», - отметил министр и врач Михаил Охлопков.

Корь - чрезвычайно заразная болезнь. Например, в начале года вспышка зарегистрирована в Новосибирской области. Там студентов переводят на дистант, а для всего населения вводят так называемую подчищающую вакцинацию (вакцинацию непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых).

Роспотребнадзор Карелии планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Глава Минздрава призвал всех не отказываться от основной и подчищающей вакцинации от кори.