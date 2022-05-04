Детская хоккейная школа «СКА-Карелия» набирает игроков

Школа одного из сильнейших в России хоккейных клубов приглашает на отбор детей 2017 года рождения, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Хоккейная школа «СКА-Карелия» ищет новых звезд. Презентация школы состоится 28 мая в 12.00 в Петрозаводске (ул. Куйбышева д. 26, зал «Селена», 2 этаж). Здесь родители смогут записать ребенка в команду, узнать всю информацию о школе, о тренировочном процессе, уточнить организационные моменты, а также познакомиться с тренером.

Для того, чтобы попасть на мероприятие необходимо пройти регистрацию по телефону +7 953 547 20 77 или в группе.

Тренировки для игроков проходят на базе спортивного комплекса «Луми» в Петрозаводске и в Ледовом дворце Кондопоги. Хоккейная школа берет на себя все расходы на организацию тренировочного процесса, трансфер между Петрозаводском и Кондопогой, участие в соревнованиях.