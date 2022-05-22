Детская площадка с видом на пепелище ждет детей в деревне Карелии (ФОТО)

В деревне Олонецкого района новая детская игровая площадка расположилась на поляне у сгоревшего клуба.

В редакцию «Столицы на Онего» жительница деревни Устье Тулоксы Олонецкого района Карелии прислала фото детской площадки, которая расположилась практически на пепелище.

«У нас больше двух лет назад сгорел клуб. А буквально за месяц до пожара была поставлена детская площадка перед ним. Теперь сгоревшие бревна никто не убирает, и площадка оказалась на пепелище. Детей страшно приводить», — написала жительница деревни.