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Детский омбудсмен Карелии заявил о давлении общественников на суд по делу обвиняемого в педофилии Дмитриева

Новости. Общество
17:04, 07 Июля 2020
фото: © Кадр из видео / "Пятый канал"
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Уполномоченный по правам ребенка по Республике Карелия Геннадий Сараев заявил, что на суд по делу Дмитриева оказывается давление.

"Мы наблюдаем серьезное давление на суд. Сторона защиты везде транслирует свой вердикт – невиновен. Об этом мы слышим от известных лиц, об этом мы слышим в здании суда. На мой взгляд, это некорректное поведение в отношении самого судебного процесса. Когда какое-то количество людей стоят в коридорах суда, а суд, на мой взгляд, это не место для акций, аплодисментами и сопровождают человека, обвиняемого в насилии – это какой-то театр абсурда. Это жестокое обращение с ребенком, который заявил, что этот человек мне сделал зло, а вы ему аплодируете. Какой пример мы показываем другим детям, которые подверглись насилию? Что вашему обидчику тоже будут аплодировать?", – рассказал Геннадий Сараев в интервью "Пятому каналу".

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. 

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2020-07-07 19:08:52
новый кир за Сараева, это как знак качества со знаком минус.
насмешница
2020-07-07 18:53:04
От сумы да от тюрьмы не зарекайся.
Но не переживайте, вам аплодировать охотников не найдется.
кир
2020-07-07 17:47:40
Ещё раз. Полностью поддерживаю мнение уважаемого в городе Геннадия Сараева. Интересы ребенка превыше пиара
новый
2020-07-07 17:46:52
Молодец Гена. Шах и мат адептам ночного фотографа. Всё кратко, чётко и по делу. И самое главное в свое время. Класс.
кир
2020-07-07 17:35:41
Чего не печатаете мою поддержку уважаемого в городе детского омбудсмена?
In
2020-07-07 17:59:17
кир, мою критику детского единоросса тоже не пропустили... Двойная сплошная...
кир
2020-07-07 18:12:12
In ,мне не жалуйся. Мы не в одном профсоюзе.
новый
2020-07-07 17:56:59
кир, сегодня Трунов на модерации :)
zanoza
2020-07-07 17:20:07
А на ребёнка давление со стороны следователей и суда не оказывается?
кир
2020-07-07 17:24:03
zanoza, цыц. Не надо пиариться.
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