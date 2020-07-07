Детский омбудсмен Карелии заявил о давлении общественников на суд по делу обвиняемого в педофилии Дмитриева

Уполномоченный по правам ребенка по Республике Карелия Геннадий Сараев заявил, что на суд по делу Дмитриева оказывается давление.

"Мы наблюдаем серьезное давление на суд. Сторона защиты везде транслирует свой вердикт – невиновен. Об этом мы слышим от известных лиц, об этом мы слышим в здании суда. На мой взгляд, это некорректное поведение в отношении самого судебного процесса. Когда какое-то количество людей стоят в коридорах суда, а суд, на мой взгляд, это не место для акций, аплодисментами и сопровождают человека, обвиняемого в насилии – это какой-то театр абсурда. Это жестокое обращение с ребенком, который заявил, что этот человек мне сделал зло, а вы ему аплодируете. Какой пример мы показываем другим детям, которые подверглись насилию? Что вашему обидчику тоже будут аплодировать?", – рассказал Геннадий Сараев в интервью "Пятому каналу".

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.