Детский сад в Петрозаводске остался без холодной воды

Из-за аварии на сетях отключено холодное водоснабжение в детском саду № 70, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В результате повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС-Водоканал» холодная вода отключена в нескольких зданиях на Зареке, в том числе детский сад № 70 «Цветик — семицветик».

Адреса домов, отключенных от холодного водоснабжения: проспект Невского, дома № 5, 7, 9; улича Ригачина, 12А.

Ранее появилась информация, что от горячей воды частично отключены две больницы в Петрозаводске.