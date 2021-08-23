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В Петрозаводске частично отключены от горячей воды две больницы города

Новости. Происшествия
09:33, 26 Августа 2021
фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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Утром 26 августа было частично ограничено горячее водоснабжение в БСМП и Инфекционной больнице, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Как передает единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска, сегодня утром в 08.40 было ограничено горячее водоснабжение в Больнице скорой медицинской помощи по адресу: улица Кирова, 40, и в Республиканской инфекционной больнице по адресу: улица Кирова, 42.

Также было полностью отключено горячее водоснабжение по адресам: улица Кирова, 35, улица Федосовой, 44, 46, 31, переулок Озерной, 2. Ограничены (по одной трубе) были дома по адресам: улица Кирова, 40А, улица Федосовой, 48.

На месте работают специалисты АО «ПКС — Тепловые сети».

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