Детскую мебель, которую делают заключенные Карелии, отметили знаком качества (ФОТО)

Продукция исправительной колонии №1 получила знак качества "Сделано в Карелии", сообщили в республиканском УФСИН.

Учреждение прошло добровольную сертификацию, которая подтвердила высокое качество выпускаемой в колонии детской мебели из массива.

Производство исправительной колонии №1 в основном ориентировано на производство деревянной мебели: кроватки, стульчики, дошкольные наборы, школьная мебель и др. На территории учреждения располагается мебельный цех с современным деревообрабатывающим оборудованием, на производстве занято более 140 осужденных.

ФКУ ИК-1 в дальнейшем сможет получить определенные преференции в вопросах продвижения своей продукции, как на территории региона, так и за его пределами.

Ранее сообщалось, что корпорация развития Карелии вручила 100-ое по счету разрешение на использование знака соответствия добровольной системы сертификации "Сделано в Карелии".