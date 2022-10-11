Девятилетний петрозаводчанин заткнул за пояс взрослых шашистов на первенстве Карелии

Своеобразный рекорд на первенстве республики по русским шашкам установил девятилетний петрозаводчанин, рассказали в администрации Петрозаводска.

Девятилетний петрозаводчанин Андрей Анкудинов стал бронзовым призёром Чемпионата республики по русским шашкам. В молниеносной программе среди мужчин воспитанник Спортивной школы №2 уступил только мастерам спорта России.



В Петрозаводске завершились Чемпионат и Первенство Республики Карелия по русским шашкам. На соревнованиях внимание к себе привлек воспитанник спортивной школы № 2 Андрей Анкудинов. Девятилетний шашист-перворазрядник завоевал «бронзу» в молниеносной программе среди мужчин. Андрей обошёл многих более опытных соперников и уступил лишь двум мастерам спорта России – Ивану Лопухину (по очкам) и Александру Захарову (по коэффициенту при равных очках).