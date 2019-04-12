Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 12 Апреля 2019
фото: © Александр Петров/ТАСС

Девушка повисла на краю пропасти ради красивого фото в Instagram

Загрузка...

Снимок за несколько дней набрал 18 тысяч лайков, при этом вызвав гнев у подписчиков.

Американские блогеры Келли и Коди опубликовали в Instagram снимок, сделанный в опасных условиях, который разделил их подписчиков на два лагеря, пишет "Лента.ру".

Фото было сделано в городе Убуд, Бали, и опубликовано в аккаунте пары Positravelty. На снимке Коди стоит в бассейне, находящемся на большой высоте, и целует Келли, которую держит за бортом. В подписи к публикации блогеры напомнили подписчикам о важности интуиции. "Наша самая большая сила в жизни, самый главный принцип — интуиция. Только вы можете знать ваше тело, чувствовать пространство вокруг вас и понимать ваши способности", — начинался пост Коди и Келли.


Фото: @positravelty

В комментариях к фото пользователи восхищались отвагой девушки. "Келли, ты такая смелая! Не знаю, смогла бы ли я так же... Чудесная картинка!" — писала юзер Roxannamay.

Однако многие комментаторы сочли, что Келли и Коди неоправданно рисковали ради поста в Instagram. "Самая тупая вещь, которую я видел за сегодня. Представьте, что было бы, если бы она упала. И все ради славы в интернете", — критиковал пару пользователь Brookeyager.

"Вы знаете, другие люди могут начать повторять за ними и тоже повисать за бортиком. Вот это пример для подражания", — писал комментатор jecbonney.

В ответ на критику пара заверила подписчиков, что они полностью контролировали ситуацию. По словам Келли, Коди очень крепко держал ее, а она полностью ему доверяет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку

Аналитика

Сегодня 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 1
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 23
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»