Девушка повисла на краю пропасти ради красивого фото в Instagram

Снимок за несколько дней набрал 18 тысяч лайков, при этом вызвав гнев у подписчиков.

Американские блогеры Келли и Коди опубликовали в Instagram снимок, сделанный в опасных условиях, который разделил их подписчиков на два лагеря, пишет "Лента.ру".

Фото было сделано в городе Убуд, Бали, и опубликовано в аккаунте пары Positravelty. На снимке Коди стоит в бассейне, находящемся на большой высоте, и целует Келли, которую держит за бортом. В подписи к публикации блогеры напомнили подписчикам о важности интуиции. "Наша самая большая сила в жизни, самый главный принцип — интуиция. Только вы можете знать ваше тело, чувствовать пространство вокруг вас и понимать ваши способности", — начинался пост Коди и Келли.

В комментариях к фото пользователи восхищались отвагой девушки. "Келли, ты такая смелая! Не знаю, смогла бы ли я так же... Чудесная картинка!" — писала юзер Roxannamay.

Однако многие комментаторы сочли, что Келли и Коди неоправданно рисковали ради поста в Instagram. "Самая тупая вещь, которую я видел за сегодня. Представьте, что было бы, если бы она упала. И все ради славы в интернете", — критиковал пару пользователь Brookeyager.

"Вы знаете, другие люди могут начать повторять за ними и тоже повисать за бортиком. Вот это пример для подражания", — писал комментатор jecbonney.

В ответ на критику пара заверила подписчиков, что они полностью контролировали ситуацию. По словам Келли, Коди очень крепко держал ее, а она полностью ему доверяет.