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Новости. Общество
20:40, 07 Марта 2018
фото: firestock

Девушка, гуляя по пляжу, нашла старейшее в мире послание в бутылке

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Жительница Австралии нашла на одном из пляжей послание в бутылке, выброшенной в океан 132 года назад.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC Australia.

Девушка прогуливалась с семьей по пляжу в 180 километрах от города Перт и заметила в песке бутылку, поблескивающую на солнце.

"Мы забрали ее домой и высушили, когда мы ее откупорили, обнаружилось, что внутри бланк на немецком языке с выцветшими записями от руки", — рассказала Тоня Иллман, нашедшая послание.

В записке значилось, что сообщение датировано 12 июня 1886 года и что бутылка была выброшена за борт с немецкого парусного судна "Паула" в 950 километрах от Западного побережья Австралии.

Семья отнесла находку в музей, где ученые совместно с коллегами из Нидерландов и Германии подтвердили, что послание "пришло" из XIX века. Как сообщает телеканал, в 1864-1933гг. бутылки с подобными записками сбрасывались с немецких кораблей тысячами для изучения океанических течений.

Ранее самым старым посланием в бутылке считалось найденное через 108 после того, как оно было "отправлено", отмечает издание.

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