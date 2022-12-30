Девушка устроила пьяный дебош в торговом центре Петрозаводска

Нетрезвая петрозаводчанка напугала посетителей торгового заведения, рассказали в управлении Росгвардии Карелии.

На днях группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны получила вызов о срабатывании тревожной сигнализации в одном из торговых центров города.

К прибывшим на место вызова росгвардейцам обратился представитель охранной службы и пояснил, что в магазине одежды находится гражданка, мешающая работе персонала и пугающая посетителей своим поведением.

При беседе с очевидцами было установлено, что женщина совершила попытку хищения товара, выражалась нецензурной бранью, оскорбляла присутствующих, намеревалась устроить драку.

При задержании 32-летняя нарушительница оказала сопротивление. Также выяснилось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Росгвардии передали задержанную патрульно-постовой службе полиции.