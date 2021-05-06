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Девушки из Петрозаводска обвинили мужа старшей сестры в сексуальном насилии на протяжении 8 лет в Ленобласти

Новости. Криминал
10:57, 07 Мая 2021
фото: © EPA/ALEX HOFFORD
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Жительницы Петрозаводска рассказали, что в течение 8 лет, когда они были несовершеннолетними, они подвергались сексуальному насилию.

Две девушки из Петрозаводска (18 и 21 год) обвинили мужа старшей сестры в сексуальном насилии над ними. Всё происходило, когда пострадавшие были несовершеннолетними. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушки рассказала, что в период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года в городе Лодейное поле Ленобласти муж их старшей сестры неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый 6 мая задержан по подозрению в совершении данного преступления. Возбуждены уголовные дела.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-05-07 15:31:13
Проклова много страдала, и другие женщины тоже. Ящик Пандоры уже не захлопнуть.
кир
2021-05-07 11:26:11
Наши люди, как всегда, рот широко раскрыли, глаза вытаращили и с опозданием переняли с Запада модную тему. Проклова и Лужина, актрисы, в том же стаде. А ну их, - сказал кот и пошёл спать.
родитель
2021-05-07 11:13:03
Если женщина (девушка) захочет мужика посадить, она таки посадит. И рассказывай потом года три в разных судах, что ты просто хотел позаботиться о её здоровье.
Гость
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