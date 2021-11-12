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Девушки из Петрозаводска покорили Москву на Кубке страны по фитнес-аэробике (ФОТО)

Новости. Спорт
18:00, 16 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Воспитанницы петрозаводской Спортивной школы олимпийского резерва завоевали несколько медалей на Кубке России по фитнес-аэробике.

Как сообщили в Минспорта Карелии, с 13 по 18 декабря в Москве проходит Кубок России по фитнес-аэробике, Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, Фестиваль физической культуры, уличного спорта и современного творчества.

Карелию на соревнованиях представляют воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петрозаводска.

По итогам Кубка России в возрастной категории 17 лет и старше команда «Драйв» стала серебряным призером.

На всероссийских соревнованиях категории «Аэробика» среди спортсменов 14-16 лет серебро завоевала команда «Спринт». На 5 месте команда «Стайл», спортсменки команды «Глори» стали шестыми.

В возрастной категории 11-13 лет команда «Кристалл» заняла 5 место.

Бронзу Фестиваля физической культуры, уличного спорта и современного творчества в категории «Спортивная аэробика FISAF дуэт 14-16 лет» завоевали Виктория Егорецкая и Ксения Попова.

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