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Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Новости. Общество
21:40, 10 Июля 2021
фото: © Архив EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Многие девушки столкнулись с неожиданными последствиями вакцинации.

Американка сделала вакцину от коронавируса и порадовалась ее неожиданному побочному эффекту. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun. Об этом рассказывает Лента.ру.

Блогерша Эль Маршалл опубликовала видео, в котором рассказала об изменениях во внешности, связанных с инъекцией американского препарата Pfizer. По словам блогерши, после вакцинации ее грудь увеличилась на два размера. «Всю жизнь у меня был первый размер, а Pfizer увеличил его до третьего», — пояснила автор видео.

Публикация девушки стала вирусной и набрала 1,6 миллиона просмотров. Выяснилось, что Маршалл не единственная, кто столкнулся с необычным побочным эффектом вакцины — зрители ролика массово рассказали в комментариях под постом об аналогичном действии вакцины. «Я долго не могла понять, что со мной», «Вау, я не одна», «Со мной произошло то же самое!» — высказывались пользователи сети.

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