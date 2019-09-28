Девушки подрались с мужчинами в сауне Петрозаводска

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Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны были вызваны на объект, где гости заведения нанесли ущерб бильярдной комнате, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
В одной из саун Петрозаводска вечером 26 сентября произошел конфликт между посетителями. Когда группа задержания прибыла по сигналу тревоги, на месте помимо администратора находились четыре человека: двое мужчин и две девушки.
Выяснилось, что около 22.00 между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку, в результате чего был сломан кий. Ущерб устанавливается.
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