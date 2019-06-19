"Ди Каприо" бросил вызов российскому шоу-бизнесу

Подмосковный двойник Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев уже несколько лет пытается определиться с будущей профессией.

Свет софитов и съемочные будни для Романа не в новинку. После того как в Сети заметили фотографическое сходство мужчины с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, от работы не было отбоя. Реклама, кино, приглашения в жюри фестивалей. И вот, наконец, Бурцев твердо решил стать актером, сообщает телеканал "360".



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Серьезные амбиции Роман решил подкрепить делом и начал с азов – пошел в театральную школу. Работать двойником мировой знаменитости Бурцев теперь не хочет, его цель – главные роли в полнометражных картинах.