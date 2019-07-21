Подписаться
Новости. Общество
21:40, 21 Июля 2019
фото: источник uznayvse.ru

Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе

Загрузка...

Жертва изнасилования 20-летняя Диана Шурыгина делает первые шаги в российском шоу-бизнесе.

Недавно девушка приняла участие в съемках эротического клипа по заказу молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва. Съемки проходили в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, пишет "Узнай все".

Кроме Дианы, не постеснявшейся снять с себя перед камерой всю одежду, голым в кадре засветился известный своими бандитскими ролями актер Стас Борецкий. Несмотря на слухи и сплетни, характеризующие Шурыгину с не очень хорошей стороны, Борецкий считает Диану звездой, которая, по его мнению, еще не успела зарваться.


фото instagram.com

"Нормальная девчонка, готовая на многое пойти ради любви, - говорит актер. - Ее история с изнасилованием также доказывает это. Я не утрирую, надо лишь посмотреть на все с другой стороны".

Клип для Реброва снимал известный режиссер Боб Джек, специализирующийся на фильмах для взрослых. Дата премьерного показа ролика пока неизвестна, впрочем уже можно представить, что ожидает зрителя.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
16.07.2019, 13:09
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
19.07.2019, 10:52
ВИДЕО: В драке у одного из клубов Петрозаводска серьезно пострадал молодой человек
16.07.2019, 17:44
Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском
15.07.2019, 06:40
Подростка в Карелии укусила ядовитая змея

Аналитика

19.07.2019 15:29
Политкухня
Руководители парламентских комитетов подвели итоги работы
Руководители профильных комитетов Законодательного Собрания Республики Карелия рассказали об итогах работы в весеннюю сессию.
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 1
19.07.2019 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 12
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Вся аналитика

Чтиво

18.07.2019 16:19
Личное мнение
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.
Себе дороже 2
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
Музыка ротонды
18.07.2019 10:51
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
Сегодня 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»