Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе

Жертва изнасилования 20-летняя Диана Шурыгина делает первые шаги в российском шоу-бизнесе.

Недавно девушка приняла участие в съемках эротического клипа по заказу молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва. Съемки проходили в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, пишет "Узнай все".

Кроме Дианы, не постеснявшейся снять с себя перед камерой всю одежду, голым в кадре засветился известный своими бандитскими ролями актер Стас Борецкий. Несмотря на слухи и сплетни, характеризующие Шурыгину с не очень хорошей стороны, Борецкий считает Диану звездой, которая, по его мнению, еще не успела зарваться.



фото instagram.com

"Нормальная девчонка, готовая на многое пойти ради любви, - говорит актер. - Ее история с изнасилованием также доказывает это. Я не утрирую, надо лишь посмотреть на все с другой стороны".

Клип для Реброва снимал известный режиссер Боб Джек, специализирующийся на фильмах для взрослых. Дата премьерного показа ролика пока неизвестна, впрочем уже можно представить, что ожидает зрителя.