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Диетолог из Петрозаводска: «Мы встречаем все больше детей, которые не умеют жевать»

Новости. Общество
08:00, 01 Декабря 2022
фото: Столица на Онего

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Врач-диетолог Городской детской больницы Петрозаводска Ольга Гуккина рассказала, почему малыши, приходя в садик, не умеют жевать и самостоятельно пить из чашки.

Ольга Гуккина работает в центре медицинской реабилитации при Городской детской больнице Петрозаводска. Она изучает эрготерапию, где рассматриваются такие моменты, как правильно ребенка посадить, какие действия родитель должен предпринять, чтобы ребенок научился жевать и глотать. Ведь у ребятишек с ДЦП, как правило, инфантильный тип глотания. Они, как младенцы, сосут и глотают. Она учить родителей, как правильно позиционировать ребенка при кормлении, как подобрать адаптированную посуду для кормления, как и чем кормить такого ребенка. Хотя сегодня в таком обучении нуждаются мамы и папы и абсолютно здоровых детей.

 «К сожалению, сейчас мы встречаем все больше детей, которые не умеют жевать.  Они привыкли пить сок через трубочку, есть перетертую пюрешку, которую мама с ложки дает, пока ребенок смотрит мультик на планшете или по телевизору. В результате малыш не понимает, что нужно жевать, глотать, исследовать новый продукт. Базовый навык, который, мы думаем, что разовьется самостоятельно, не развивается. Дети приходят в детский сад, не умея пить из чашки, жевать. Если данный навык не сформирован до трех лет, потом научить этому ребенка становится труднее», - рассказала диетолог.

Подробнее о дефиците веса, борьбе с лишними килограммами и правильных новогодних застольях, читайте в интервью с Ольгой Гуккиной: «Все ищут волшебную таблетку, которой нет».

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