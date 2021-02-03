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Диетолог объяснил, в каких случаях есть перед сном не вредно

Новости. Общество
21:30, 04 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Принято считать, что еда на ночь – верный путь к лишним килограммам, однако это правило работает далеко не всегда,

Секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. Для организма не имеет значения – вы весь день голодали, а вечером наелись, или все время ходили сытым, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко.

"В какое время вы съедите ваш суточный калораж – вообще неважно. Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье. Если вам комфортно весь день проходить с чувством сытости, то свой калораж можно равномерно распределить на весь день", – посоветовал диетолог.

По его словам, чтобы узнать свою суточную норму калорий, можно проконсультироваться со специалистом, а вот подбирать режим питания можно исходя из личного опыта.

"Если вы плохо спите на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте. Это все настолько индивидуально, что какие-то точные цифры будут только путать человека. Он должен сам индивидуально подобрать тот режим питания, который подходит лично ему", – пояснил Филипп Кузьменко.

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