Диетолог предупредила об опасности остывшего кофе

Приготовленный несколько часов назад кофе может быть вреден для здоровья ‒ но не любой.

На что следует обратить внимание, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.

Каждому из нас случалось пить остывший кофе, например, если оставили его на столе или забыли в машине. Но любой напиток ‒ и кофе не исключение ‒ находится в группе повышенного риска с точки зрения появления в нем различных микроорганизмов.

С черным кофе за пару часов ничего не произойдет. Но если вы добавили молоко или сливки, нужно постараться употребить напиток как можно быстрее, советует врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час. Если молоко не добавлено и сварено кофе больше, чем нужно, в таком случае напиток должен храниться в холодильнике", – сказала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Врач-диетолог напомнила, что по нормам лечебного питания готовые блюда хранятся до двух часов при комнатной температуре после приготовления. Если они не съедены, нужно убирать их в холодильник.

При этом нужно учитывать, что вкус кофе также меняется со временем, появляется горечь и пропадает аромат.

"У кофе кроме питательных веществ есть еще и психологический эффект, аромат и вкус. Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", – предупредила Нурия Дианова.

Диетолог напомнила золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько нужно, тогда будет максимальная польза и минимальный риск для здоровья.