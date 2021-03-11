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Диетологи назвали ягоду, способствующую долголетию

Новости. Общество
21:30, 12 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Она предотвращает развитие смертельных болезней.

Диетологи рекомендуют регулярно употреблять малину в свежем виде или добавлять ее в фруктовые салаты и смузи. Как пишет Lenta.Ru, это способствует долголетию и предотвращает развитие смертельных болезней.

По словам специалистов, ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, которые обеспечивают здоровье сердца и препятствуют накоплению жира. Кроме того, в малине имеются мощные антиоксидантные соединения, которые снижают риск развития диабета и рака.

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