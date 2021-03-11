Диетологи назвали ягоду, способствующую долголетию

Она предотвращает развитие смертельных болезней.

Диетологи рекомендуют регулярно употреблять малину в свежем виде или добавлять ее в фруктовые салаты и смузи. Как пишет Lenta.Ru, это способствует долголетию и предотвращает развитие смертельных болезней.

По словам специалистов, ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, которые обеспечивают здоровье сердца и препятствуют накоплению жира. Кроме того, в малине имеются мощные антиоксидантные соединения, которые снижают риск развития диабета и рака.