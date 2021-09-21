Дикие кабаны ограбили популярную певицу Шакиру

Происшествие с участием известной певицы Шакиры произошло в Испании.

Два диких кабана ограбили певицу Шакиру, когда та гуляла с сыном по парку в Барселоне. Об этом информирует сайт «Нож» со ссылкой на BBC.

Сообщается, что животные напали на звезду. Они отняли у нее сумку с телефоном и убежали в лес. Вещи удалось вернуть, но они испорчены. Сама певица рассказала о ЧП в инстаграме.

Дикие кабаны в Барселоне становятся все агрессивнее, сообщают издания. Они нападают на собак, воруют еду из кошачьих кормушек, мешают дорожному движению и таранят машины.