Дикие кабаны устроили заплыв на Ладоге в Карелии (ВИДЕО)

Трое кабанов удивили жителей Приладожья скоростным заплывом в Ладожском озере.
Дикие животные проявили невероятные способности пловцов, покоряя Ладогу. На глазах рыбаков, проплывавших на моторной лодке, три кабана устроили скоростной заплыв.
Видео с водоплавающими опубликовали в паблике "ЛахденпохьЯ - навсегда!".
"Удивили!!! Никогда бы не подумала, что кабаны могут плавать, да еще так шустро!" , "Красиво плывут !!" - прокомментровали видео подписчики.
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