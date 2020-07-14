Дикие кабаны устроили заплыв на Ладоге в Карелии (ВИДЕО)

Трое кабанов удивили жителей Приладожья скоростным заплывом в Ладожском озере.

Дикие животные проявили невероятные способности пловцов, покоряя Ладогу. На глазах рыбаков, проплывавших на моторной лодке, три кабана устроили скоростной заплыв.

Видео с водоплавающими опубликовали в паблике "ЛахденпохьЯ - навсегда!".

"Удивили!!! Никогда бы не подумала, что кабаны могут плавать, да еще так шустро!" , "Красиво плывут !!" - прокомментровали видео подписчики.

Ранее огромный медведь напугал автомобилистов на трассе в Карелии.