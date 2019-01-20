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Российские исполнители Дима Билан и Полина Гагарина стали жертвами мошенников, сообщает портал StarHit.
По информации издания, неизвестные от имени артистов предлагают поклонникам сняться в новом клипе дуэта, и предлагают в качестве гонорара минимум пять тысяч рублей. Для участия предлагается заплатить 1200 рублей «за агентские услуги» и готовиться к съемкам.
Билан и Гагарина призвали фанатов быть бдительными и не доверять информации не с официальных сайтов артистов.
Как напоминает Лента.ру, в сентябре 2018 года певец Шура (Александр Медведев) рассказал, что лишился квартиры из-за действий черных риелторов. Он подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД, однако уголовное дело пока не возбуждено.
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