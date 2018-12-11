Директор "Карелэнерго" уволился через 2,5 месяца после назначения

Директор компании "Карелэнерго" – подразделения ПАО "МРСК Северо-Запада"Алексей Селютин уволился по собственному желанию с 10 декабря.

По сведениям "Вестей Карелии", заявление он написал на прошлой неделе, хотя, по словам источников в отрасли, еще пару недель назад не собирался этого делать.

Алексей Селютин был назначен и.о. директора "Карелэнерго" в январе этого года после увольнения предыдущего руководителя компании Дениса Осьмова. Этому предшествовали массовые отключения электроэнергии в населенных пунктах Карелии. Окончательно в должности директор Селютин был утвержден лишь 24 сентября этого года.

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