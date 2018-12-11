Директор мусорного регоператора в Карелии ООО "Автоспецтранс" уволился

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Иван Новиков, который возглавлял компанию-оператора по обращению с мусором ООО "Автоспецтранс", перешел на другую работу.
"Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнёры, в связи с проработкой нового проекта в другом регионе мне пришлось выйти из проекта в Карелии, огромное всем спасибо, мы большие молодцы и сделали невозможное, было тяжело, но наша команда справилась и доказала, что реформа состоятельна", - написал Новиков "ВКонтакте".
"Нужно двигаться дальше, очень тронула грамота коллектива, вы лучшие", - отметил он.
ООО "Автоспецтранс" - единственный официальный региональный оператор по обращению с ТКО в Карелии с 1 мая 2018 года.
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