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Директор стадиона «Спартак» в Петрозаводске стал фудблогером

Новости. Общество
16:44, 06 Июня 2022
фото: © Александр Баканчук

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Экс-чиновник администрации Петрозаводска, директор стадиона «Спартак» Александр Баканчук стал фудблогером и просит поддержки.

В соцсети Александр Баканчук начал размещать видео приготовления блюд. Одним из последних кулинарных шедевров — фаршированными помидорами — были впечатлены 700 человек, которые поставили лайки мастеру поварского искусства.

Вдохновленный успехами на кулинарном поприще, директор стадиона «Спартак» решил стать фудблогером, но для полной уверенности попросил у подписчиков поддержки.

«Сегодня весь день был приятно шокирован количеством просмотров и ваших отзывов и лайков на вчерашний мой пост про очередные шедевры кулинарного искусства, — сказал Александр Баканчук. — Вы знаете, я пришел к выводу, что, может быть, действительно углубиться мне в это дело. Но честно скажу, для меня вся эта тема прежде всего отдых. Я очень люблю спорт, я очень отдаюсь работе, семье, но еда для меня, именно эстетика, красивое приготовление и отзывы моих друзей о моих шедеврах меня очень сильно вдохновляют. И я подумал, почему бы не делать эти посты регулярными, почему бы не радовать этими постами. Но мне нужно, если честно, от вас получить отклик. Пожалуйста, поставьте либо лайк, либо просто отреагируйте на запись, чтобы я понял, что действительно нужно продолжать и вам это интересно. Скажу, что за последние сутки примерно 700 просмотров было последнего поста, порядка 30 сообщений я от вас получил».

Напомним, в 2018 году экс-начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска Александр Баканчук стал директором стадиона «Спартак».

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