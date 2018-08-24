Бывший чиновник мэрии Петрозаводска возглавил стадион "Спартак"

Экс-начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска Александр Баканчук стал директором стадиона "Спартак".

Напомним, 13 июля Баканчук ушел из мэрии.

"Это были четыре замечательных и интересных года. За эти годы в городе появилась настоящая дружная команда. Для меня всегда самым важным в работе была искренность и честность в отношениях. Благодарю вас всех за совместную работу. Я ухожу, но впереди нас ждёт много интересных проектов. Я в этом уверен, поэтому не прощаюсь с вами, а говорю спасибо", - написал он "ВКонтакте".

Далее получил назначение на должность директора автономного учреждения "Центральный республиканский стадион "Спартак", которое подведомственно Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии.

Отметим, что место Баканчука в мэрии занял молодежный активист Антон Чивин. По данным "Столицы на Онего", его назначение на должность заинтересовалась прокуратура.