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Новости. Общество
18:20, 13 Июля 2018

Директора петрозаводской фирмы оштрафовали за невыплату зарплаты сотруднику

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В Петрозаводске директор организации предстанет перед судом за невыплату заработной платы сотруднику, сообщили в Следкоме Карелии.

В период с июля 2016 года по март 2018 года директор коммерческой организации в Петрозаводске не выплачивал заработную плату и другие положенные законом выплаты своему сотруднику, хотя располагал финансовыми возможностями.

Деньги сотрудника директор тратил на себя и фирму, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работника. Сумма задолженности перед работником составила более 215 тысяч рублей.

Учитывая, что в ходе расследования уголовного дела директор признал свою вину, впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью возместил потерпевшему имущественный вред, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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