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Для юных талантов Карелии стартовал конкурс "Светлячок"

Новости. Общество
11:57, 10 Марта 2020
фото: © "Россети Северо-Запад"
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Творческие работы – рисунки и сказки – принимаются до 1 мая 2020 года.

Многие годы Карельский филиал "Россети Северо-Запад" проводит конкурс детского творчества "Светлячок". Основная цель мероприятия – повысить у детей интерес и уважительное отношение к профессии энергетика, а также привлечь внимание к истории и развитию электроэнергетики региона.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие на территории Республики Карелия. В 2020 году на конкурс "Светлячок" принимаются рисунки и сказки. Победители конкурса среди юных сказочников и художников будут определены в двух номинациях:

1. "Сказка про энергетика". Пофантазировать на тему сказочных приключений энергетика могут ребята в возрасте от 6 до 11 лет.

2. Рисунок "Электроэнергетика будущего". Нарисовать перспективы развития важной для страны отрасли предлагается ребятам постарше. В этой номинации возрастные ограничения от 11 до 14 лет.

Для участия необходимо прислать свои работы, указав имя, фамилию, возраст, точный почтовый адрес, контактный телефон, по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 45, Карельский филиал "Россети Северо-Запад", пресс-служба, конкурс "Светлячок". Также обязательно приложить подписанное родителями (законными представителями) согласие на обработку персональных данных (документы размещены на официальной странице компании).

Работы принимаются до 1 мая 2020 года.

Подведение итогов конкурса 24 мая 2020 года. Авторы лучших работ будут награждены дипломами и призами.

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