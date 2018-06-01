Для пенсионеров-туристов в Карелии придумают спецмаршрут

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В республике предполагается создание туристических направлений, адаптированных для представителей старшего поколения.
Проект автономной некоммерческой организации "Центр развития социального туризма" по созданию в Карелии круглогодичного туристического маршрута, ориентированного на потребности и адаптированного к возможностям граждан старшего поколения, получит финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Об этом сообщает портал органов власти Карелии.
Подробнее идее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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