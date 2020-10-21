Для районной больницы в Карелии купили томограф за 23 млн рублей

В Сортавальской больнице установят второй томограф, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"В Сортавальскую ЦРБ в рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретен компьютерный томограф стоимостью более 23 млн рублей", - сообщил Охлопков.

По словам министра здравоохранения, введение КТ в эксплуатацию запланировано на конец ноября. Для Сортавальской районной больницы новый томограф будет уже вторым.

"Сортавальская больница – межрайонный многопрофильный медицинский центр, имеющий в своем составе первичное сосудистое отделение, отделение гемодиализа. Ведется работа по организации на базе больницы центра амбулаторной онкологической помощи: уже в следующем году пациентам будут доступны ранняя диагностика онкопатологий и проведение химиотерапии в условиях дневного стационара. В этом году в ЦРБ трудоустроились более 15 врачей, в том числе приехавшие из Оренбурга, Воронежа, Рязани и Липецка. Поэтому именно в Сортавале будет запущен новый КТ - в дополнение к уже имеющемуся. Практика показала, что в учреждениях второго уровня должны быть два КТ. Во-первых, техника может ломаться, во-вторых, плановая помощь не должна останавливаться, и в условиях распространения ковидной инфекции должно быть обеспечено разграничение потоков пациентов", - пояснил Михаил Охлопков.

На этой неделе в ЦРБ начала работать новая ПЦР-лаборатория, которая будет проводить исследования в круглосуточном режиме.

"Сейчас во всех стандартах оказания медицинской помощи есть ПЦР-диагностика. В условиях распространения коронавирусной инфекции мы хотим замкнуть на эту лабораторию все Приладожье, в том числе для того, чтобы разгрузить лаборатории Петрозаводска, мощности которых небезграничны. Но самое главное - это ускорит диагностику для пациентов из Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского, Олонецкого районов и частично Суоярвского района и маршрутизацию больных в стационары", - сказал Охлопков.