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Для удобства граждан голосование по изменениям в Конституцию организуют на дому и во дворах

Новости. Политика
13:57, 04 Июня 2020
фото: ЦИК РФ
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ЦИК России разработал специальные меры, чтобы избежать очередей и скоплений на избирательных участках во время Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии России, при проведении Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию, для удобства, доступности и безопасности граждан будут применяться особые алгоритмы голосования.

В первую очередь, это досрочное голосование - в течение 6 дней до дня проведения Всероссийского голосования (оно, напомним, назначено Указом Президента на 1 июля) граждане могут прийти на участок и отдать свой голос заранее.

Кроме этого, проголосовать можно будет вне специальных помещений, в том числе на придомовых территориях, в населенных пунктах, где нет участков для голосования. В этом формате голосование также будет возможно в досрочном режиме – в течение 6 дней до дня голосования.

Что делать тем гражданам, которые по тем или иным причинам не могут выйти на улицу, читайте здесь.

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