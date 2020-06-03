Для удобства граждан голосование по изменениям в Конституцию организуют на дому и во дворах

ЦИК России разработал специальные меры, чтобы избежать очередей и скоплений на избирательных участках во время Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии России, при проведении Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию, для удобства, доступности и безопасности граждан будут применяться особые алгоритмы голосования.

В первую очередь, это досрочное голосование - в течение 6 дней до дня проведения Всероссийского голосования (оно, напомним, назначено Указом Президента на 1 июля) граждане могут прийти на участок и отдать свой голос заранее.

Кроме этого, проголосовать можно будет вне специальных помещений, в том числе на придомовых территориях, в населенных пунктах, где нет участков для голосования. В этом формате голосование также будет возможно в досрочном режиме – в течение 6 дней до дня голосования.

Что делать тем гражданам, которые по тем или иным причинам не могут выйти на улицу, читайте здесь.