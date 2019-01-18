Дмитрий Нагиев разделся до трусов

Шоумен Дмитрий Нагиев устроил провокацию, показав свое фото со спущенными штанами.

Актер Дмитрий Нагиев опубликовал снимок, на котором он стоит в примерочной со снятыми брюками и демонстрирует свое нижнее белье, пишет Cosmopolitan.



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"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом", – иронично написал Дмитрий под снимком в Instagram.



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За этим постом появился и второй любопытный кадр. На нем Нагиев стоит у барной стойки в тех же трусах, спустив штаны, и пьет кофе.