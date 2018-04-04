Дмитрий Певцов откровенно рассказал о сыне, который погиб в 22 года

Актер Дмитрий Певцов в телепрограмме "Судьба человека" откровенно рассказал о смерти своего старшего сына Даниила и о том, как пережил трагедию.

По словам Дмитрия Певцова, он долгое время не признавал ребенка. Даниил появился на свет, когда Дмитрий учился в актерском училище, отмечает Starhit. Студенческий союз артиста с однокурсницей Ларисой Блажко быстро распался, а ребенка Певцов считал неродным. Принять мальчика его заставила нынешняя супруга - актриса Ольга Дроздова. Спустя годы она настояла, чтобы Дмитрий начал общаться с Даниилом.

"Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню. Но это закончилось, в последние годы мы тесно общались, вместе в фильме снялись, у нас появилась масса общих тем для разговоров. Я все равно не понимал, насколько он могуч. Ольга к сыну относилась по-матерински. Я думаю, для нее это такая же потеря, как для и меня. Точно не меньше", – поделился Певцов.

Долгое время у Дмитрия с Ольгой не было общих детей, лишь в 2007 году у супругов родился сын Елисей. Как признался актер, они буквально вымолили наследника.

Даниил прекрасно общался с братом.

"Даня ушел в 12-м году, он с Елисеем очень хорошо общался, - поведал артист. – Когда они встречались, они общались на свои темы, это была любовь... Даня в последние годы был светящимся человеком. От него исходило тепло на сцене. Он что-то излучал, кроме своей игры. Ушел светлым ангелом".

Жизнь старшего сына Певцова оборвалась в 22 года. Для всех родных его смерть стала сильным ударом. Оправиться после гибели Даниила актеру помог храм и чтение православных книг.

"Меня мучил вопрос, почему так мало – 22 года? Ладно, я получил за своим грехи вот так. А потом понял, для меня он открыл двери в храм, он меня поставил перед дверьми. Этот смысл для меня архиважен. Даня был очень мощным, он был гораздо круче, чем я", – отметил актер.

Певцов добавил, что никого не винит в смерти сына. Это был несчастный случай.

"Как это бывает? Встреча одноклассников. Все сидят на балконе. Он захотел подтянуться, приподнять себя на перилах... Никто в его уходе не виноват, то есть он взлетел, как ангел. И всё", – сказал он.