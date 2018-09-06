Дни Германии пройдут в Петрозаводске осенью

Особое внимание в программе праздничных дней будет уделено истории сотрудничества Петрозаводска и Нойбранденбурга.

Основная часть Дней Германии начнется с приезда партнеров из Тюбингена и Галле, а также подведения итогов онлайн-викторины "Наш город-побратим Нойбранденбург", сообщает сайт мэрии Петрозаводска.

В программе запланированы выступления творческих коллективов из Нойбранденбурга и Тюбингена, семинары для учителей немецкого языка, конкурсы, показы современного немецкого кино, выставки и открытые лекции для горожан.

Особое внимание будет уделено истории сотрудничества Петрозаводска и Нойбранденбурга - 5 октября исполнится 35 лет с момента подписания договора о дружественных связях между городами.

Одним из первых мероприятий международного проекта стала плакатная выставка "Страна изобретателей − Германия" в Национальной библиотеке Карелии.

"Выставка рассказывает о естественнонаучных изобретениях, потрясших мир: компьютер, телефон, телевизор, рентгеновские лучи и автомобиль — эти новаторские немецкие идеи прочно вошли в жизнь и быт людей всего мира. Новая выставка Гете-Института дает возможность познакомиться с историческими открытиями, а также перспективными инновациями. Забавные цитаты известных людей служат введением в шесть тем экспозиции: "энергия", "мобильность", "коммуникация", "медицина", "оптика" и "сырье", сообщают организаторы. Выставка работает до 19 сентября.