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Новости. Культура
07:25, 06 Сентября 2018
фото: https://knews.kg

Дни Германии пройдут в Петрозаводске осенью

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Особое внимание в программе праздничных дней будет уделено истории сотрудничества Петрозаводска и Нойбранденбурга.

Основная часть Дней Германии начнется с приезда партнеров из Тюбингена и Галле, а также подведения итогов онлайн-викторины "Наш город-побратим Нойбранденбург", сообщает сайт мэрии Петрозаводска.

В программе запланированы выступления творческих коллективов из Нойбранденбурга и Тюбингена, семинары для учителей немецкого языка, конкурсы, показы современного немецкого кино, выставки и открытые лекции для горожан.

Особое внимание будет уделено истории сотрудничества Петрозаводска и Нойбранденбурга - 5 октября исполнится 35 лет с момента подписания договора о дружественных связях между городами.  

Одним из первых мероприятий международного проекта стала плакатная выставка "Страна изобретателей − Германия" в Национальной библиотеке Карелии. 

"Выставка рассказывает о естественнонаучных изобретениях, потрясших мир: компьютер, телефон, телевизор, рентгеновские лучи и автомобиль — эти новаторские немецкие идеи прочно вошли в жизнь и быт людей всего мира. Новая выставка Гете-Института дает возможность познакомиться с историческими открытиями, а также перспективными инновациями. Забавные цитаты известных людей служат введением в шесть тем экспозиции: "энергия", "мобильность", "коммуникация", "медицина", "оптика" и "сырье", сообщают организаторы. Выставка работает до 19 сентября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-09-06 10:36:07
Не проводить из-за санкций. Улице Ной... дать другое название.
Leopol'd
2018-09-06 09:55:51
Телефон и телевизор немецкие изобретения?
В новых учебниках возможно все))
однозначно
2018-09-06 09:52:46
Отличный повод для ответного визита и подписания протоколов о намерениях. Артур, я правильно сказал ? Запасай вкуснейшие рыбники и ряпушку
Orava
2018-09-06 10:45:15
однозначно, +1
Гость
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