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Новости. Общество
14:23, 05 Марта 2019
фото: "Столицы на Онего"

"До 3 млрд рублей потребуется на строительство коррекционной школы-интерната в Петрозаводске"

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Министр образования Карелии Александр Морозов рассказал о коррекционной школе-интернате, которую планируют построить на Древлянке, в экологически чистом районе, у парка "Лягушка".

Во вторник 5 марта состоялась встреча министра образования Карелии Александра Морозова с журналистами, на которой он рассказал, почему необходимо строительство коррекционной школы в Петрозаводске.

По мнению Александра Морозова, коррекционные интернаты нужны, потому что "обучение детей со сложными структурами нарушений в обычной школе, даже в коррекционных классах невозможно".

В Карелии четыре интерната для детей со сложными структурами нарушений – 21-й, 23-й, 24-й в Петрозаводске и один в Повенце Медвежьегорского района.

Все здания, где на сегодняшний день находятся дети с ограниченными возможностями здоровья, соответствуют нормативным требованиям, заверил Морозов, но при этом не дотягивают до условий 21 века.

"Реконструкция тех зданий, где сейчас занимаются дети, невозможна, - сказал Александр Морозов, - это нереально выполнить все требования. Банально, но там не хватает земельного участка. 23-й интернат находится в защитной зоне ТЭЦ, там нельзя никакие реконструкции делать. В 21-ом интернате не хватает места. 24-й интернат мы доводим до ума. Уже порядка 40 млн рублей вложили. Основные капитальные работы – кровля, коммуникации - закончились. Сейчас будем делать косметику".

В результате, по словам министра образования Карелии, в коррекционной школе, которую планируют построить на 300 мест, разместятся дети из 21-го и 23-го интернатов. Сейчас, по данным Минобразования, в 21-ом интернате учатся 136 детей, в 23-ем столько же.

На вопрос о сроках строительства и финансировании Александр Морозов ответил, что все расчеты можно будет делать после появления проекта.

"Нам нужно начать проектирование, чтобы определиться с конкретной стоимостью объекта и начать работать, - сказал Морозов, - например, интернат, который построили в Подмосковье на 300 мест, стоит 3 млрд рублей. У нас также потребуется от 2 до 3 млрд, это достаточно серьезный проект. Финансирование будет из федерального бюджета. Источник - министерство просвещения России".

Что касается сроков, то, как отметил Морозов, Новосибирску на строительство такой школы-интерната потребовалось 6 лет - от задумки до открытия".

Напомним, что власти республики, учитывая социальную востребованность и высокий износ зданий, в которых в настоящее время размещаются коррекционные школы-интернаты №21 и №23, приняли решение о строительстве здания специальной школы-интерната на 300 мест в Петрозаводске в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Современную коррекционную школу-интернат планируют построить на Древлянке, недалеко от парка "Лягушка".

Ранее жители "Древлянки-8" и "Древлянки-9", опасаясь, что в связи со строительством они могут лишиться зеленой парковой зоны, выступили против планов властей. Но чиновники провели выездное совещание, осмотрели местность и заверили защитников парка "Лягушка", что появление коррекционной школы никак не нарушит экологическую зону.

Строительство на Древлянке в экологическом районе будущего интерната детей с ограниченными возможностями здоровья обсудят на общественных слушаниях, которые состоятся 11 марта на улице Энгельса, 4.

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Комментарии

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Изя
2019-03-05 15:48:02
А он ещё работает ?? Не сидит ? Кто знает? Садик на Ленинградской уже забыли ? На свободу так сказать с чистой совестью .
Lana
2019-03-05 16:01:02
Изя,

Вряд ли он "присядет". А "стрелочники" всегда найдутся.
Мизантроп
2019-03-05 15:03:34
"обучение детей со сложными структурами нарушений в обычной школе, даже в коррекционных классах невозможно".
А раньше, как минимум 20 лет назад было возможно, еще и как, че с толерантностью то стало, ...! Что то в мозгах проясняться стало, Морозов!
Lana
2019-03-05 15:59:06
Мизантроп,

Я что-то не пойму, причем тут толерантность? И почему проблемы одних должны решаться за счет других? Найдите участок рядом с перинатальным центром и 2-мя поликлиниками между Древлянкой и Перевалкой. Это социальные объекты и размещать их в селитебной зоне неразумно. Да и детская республиканская больница будет в шаговой доступности в случае чего.
Сандари
2019-03-05 15:33:44
Мизантроп,
и 20 лет назад было невозможно, все имеющиеся коррекционные интернаты работали и 20 и 30 и 50 лет назад.
Кстати, Карелия один из немногих регионов, которые сохранили коррекционные интернаты после введения в 2013 нового закона об образовании
Владимир
2019-03-05 14:55:51
иди в ..опу со своим проектом! напротив своего дома стройте!
Гость
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