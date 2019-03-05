"До 3 млрд рублей потребуется на строительство коррекционной школы-интерната в Петрозаводске"

Министр образования Карелии Александр Морозов рассказал о коррекционной школе-интернате, которую планируют построить на Древлянке, в экологически чистом районе, у парка "Лягушка".

Во вторник 5 марта состоялась встреча министра образования Карелии Александра Морозова с журналистами, на которой он рассказал, почему необходимо строительство коррекционной школы в Петрозаводске.

По мнению Александра Морозова, коррекционные интернаты нужны, потому что "обучение детей со сложными структурами нарушений в обычной школе, даже в коррекционных классах невозможно".

В Карелии четыре интерната для детей со сложными структурами нарушений – 21-й, 23-й, 24-й в Петрозаводске и один в Повенце Медвежьегорского района.

Все здания, где на сегодняшний день находятся дети с ограниченными возможностями здоровья, соответствуют нормативным требованиям, заверил Морозов, но при этом не дотягивают до условий 21 века.

"Реконструкция тех зданий, где сейчас занимаются дети, невозможна, - сказал Александр Морозов, - это нереально выполнить все требования. Банально, но там не хватает земельного участка. 23-й интернат находится в защитной зоне ТЭЦ, там нельзя никакие реконструкции делать. В 21-ом интернате не хватает места. 24-й интернат мы доводим до ума. Уже порядка 40 млн рублей вложили. Основные капитальные работы – кровля, коммуникации - закончились. Сейчас будем делать косметику".

В результате, по словам министра образования Карелии, в коррекционной школе, которую планируют построить на 300 мест, разместятся дети из 21-го и 23-го интернатов. Сейчас, по данным Минобразования, в 21-ом интернате учатся 136 детей, в 23-ем столько же.

На вопрос о сроках строительства и финансировании Александр Морозов ответил, что все расчеты можно будет делать после появления проекта.

"Нам нужно начать проектирование, чтобы определиться с конкретной стоимостью объекта и начать работать, - сказал Морозов, - например, интернат, который построили в Подмосковье на 300 мест, стоит 3 млрд рублей. У нас также потребуется от 2 до 3 млрд, это достаточно серьезный проект. Финансирование будет из федерального бюджета. Источник - министерство просвещения России".

Что касается сроков, то, как отметил Морозов, Новосибирску на строительство такой школы-интерната потребовалось 6 лет - от задумки до открытия".

Напомним, что власти республики, учитывая социальную востребованность и высокий износ зданий, в которых в настоящее время размещаются коррекционные школы-интернаты №21 и №23, приняли решение о строительстве здания специальной школы-интерната на 300 мест в Петрозаводске в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Современную коррекционную школу-интернат планируют построить на Древлянке, недалеко от парка "Лягушка".

Ранее жители "Древлянки-8" и "Древлянки-9", опасаясь, что в связи со строительством они могут лишиться зеленой парковой зоны, выступили против планов властей. Но чиновники провели выездное совещание, осмотрели местность и заверили защитников парка "Лягушка", что появление коррекционной школы никак не нарушит экологическую зону.

Строительство на Древлянке в экологическом районе будущего интерната детей с ограниченными возможностями здоровья обсудят на общественных слушаниях, которые состоятся 11 марта на улице Энгельса, 4.