До конца сентября более 51 тыс. работников в России могут потерять работу

Работодатели сообщили о намерениях уволить более 51 тыс. работников в России.

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, но экономисты считают это естественным движением рабочей силы.

Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились "Известия".

Официально показатель называется "численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчётном периоде". То есть речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании.

Эту информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.

Как говорится в пояснениях к форме, сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не указываются.

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