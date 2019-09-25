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Новости. Общество
16:10, 25 Сентября 2019
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

До конца сентября более 51 тыс. работников в России могут потерять работу

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Работодатели сообщили о намерениях уволить более 51 тыс. работников в России.

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, но экономисты считают это естественным движением рабочей силы.
Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились "Известия".

Официально показатель называется "численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчётном периоде". То есть речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании.
Эту информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.

Как говорится в пояснениях к форме, сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не указываются.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Lana
2019-09-25 16:42:48
Щелкановых и кричевских сократить в первую очередь.
zanoza
2019-09-25 16:35:49
Это плохие экономисты считают, что увольнение 51 тыс.человек- это естественное движение рабочей силы. Это как раз неестественное движение рабочей силы.
карел
2019-09-25 16:19:51
Геноцид населения идёт по неолиберальному по плану . Выживут только прозападные олигархи . Или народ задумается как живет и сделает кардинальные выводы .
Lana
2019-09-25 16:44:15
карел,


Народ спит и еще долго не проснется.
карел
2019-09-25 16:55:29
Lana, Он никогда в истории и не просыпался , просыпалось от 7до 10 % и этого хватало .
карел
2019-09-25 18:52:05
Lana, Может быть . Репрессивные криминальные режимы просто так не меняются . Хотя и на смену им приходят более деспотичные режимы в результате дворцовых переворотов , народ как всегда используется в слепую . Такова наша участь и Вы это знаете .
" Русский народ это как бы нация вне наций , она создана для того , чтобы на её кровавом опыте учились другие " ( Герцен или Пришвин не помню уже )
Lana
2019-09-25 17:59:27
карел,

И это плохо. Опять революция? Этого страна не переживет. Неужели наш народ не достоин жить как в скандинавских нефтяных странах и в ОАЭ?
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