Розничная торговля в Карелии до введения запретов росла высокими темпами

Большинство руководителей организаций розничной торговли Карелии в первом квартале 2020 года оценивали ситуацию в отрасли как благоприятную и удовлетворительную.
Доля таких компаний составила 81,6% и выросла по сравнению с концом 2019 года, когда их было 77,8%.
Об этом говорят результаты опроса руководителей организаций, проведенного Карелиястатом в январе-марте 2020 года.
В тоже время, уменьшилась доля предпринимателей, указавших на ухудшение ситуации (с 30,6% до 26,3%).
Какими были объективные показатели продаж, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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