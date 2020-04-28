Розничная торговля в Карелии до введения запретов росла высокими темпами

Большинство руководителей организаций розничной торговли Карелии в первом квартале 2020 года оценивали ситуацию в отрасли как благоприятную и удовлетворительную.

Доля таких компаний составила 81,6% и выросла по сравнению с концом 2019 года, когда их было 77,8%.

Об этом говорят результаты опроса руководителей организаций, проведенного Карелиястатом в январе-марте 2020 года. В тоже время, уменьшилась доля предпринимателей, указавших на ухудшение ситуации (с 30,6% до 26,3%). Какими были объективные показатели продаж, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".