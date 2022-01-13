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Добровольная вакцинация детей «Спутником М» может начаться на следующей неделе

Новости. Общество
20:30, 13 Января 2022
фото: © Правительство РК

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Вакцинацию детей и подростков от коронавируса могут запустить на следующей неделе.

Добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» может начаться на следующей неделе. Об этом сообщается в четверг в Twitter российской вакцины «Спутник V» со ссылкой на директора разработавшего препарат Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, информирует ТАСС.

«Россия может начать добровольную вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет вакциной „Спутник М“ на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М» для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет 24 ноября. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше — при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Вакцину начали тестировать еще в июле 2021 года, третья фаза испытаний на базе 12 детских медучреждений Москвы уже подходит к своему завершению. На данный момент учеными выявлен лишь один побочный эффект препарата — повышенная температура.

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