Добровольцам объяснили, как они могут помочь тушить лесные пожары в Карелии

Минприроды Карелии подготовило разъяснения для жителей республики, которые хотят помочь в борьбе с огненной стихией.

В министерство поступает много обращений от жителей, готовых оказать помощь в тушении природных пожаров.

«Человеку необходимо обратиться в администрации районов, сельских поселений Сегежского, Суоярвского, Пряжинского, Калевальского, Муезерского районов. Именно на территории этих районов добровольцы сейчас могут помочь. При этом, добровольцы не будут допущены к тушению очагов возгораний, они могут помочь во вспомогательных работах, к примеру: принести питьевой воды, помочь растянуть пожарные рукава, контролировать потушенную кромку пожара. Благодарим всех, кто неравнодушен и с пониманием относится к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении министерства.