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Добровольцам объяснили, как они могут помочь тушить лесные пожары в Карелии

Новости. Происшествия
13:11, 18 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Минприроды Карелии подготовило разъяснения для жителей республики, которые хотят помочь в борьбе с огненной стихией.

В министерство поступает много обращений от жителей, готовых оказать помощь в тушении природных пожаров. 

«Человеку необходимо обратиться в администрации районов, сельских поселений Сегежского, Суоярвского, Пряжинского, Калевальского, Муезерского районов. Именно на территории этих районов добровольцы сейчас могут помочь. При этом, добровольцы не будут допущены к тушению очагов возгораний, они могут помочь во вспомогательных работах, к примеру: принести питьевой воды, помочь растянуть пожарные рукава, контролировать потушенную кромку пожара. Благодарим всех, кто неравнодушен и с пониманием относится к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении министерства.

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Комментарии

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Максим Лобанов
2021-07-18 14:29:43
Ну скоро наш самолёт вернётся из Турции и всё потушит ! В Турции то тоже пожары
кир
2021-07-18 14:04:13
Одни поджигают, а другие тушить должны? Пить и курить могут, а тушить - нет.
врунофф
2021-07-18 13:38:52
Всех зеков из колоний вывести на тушение пожаров. Кроме ночного фотографа - этот наоборот поджигать будет.
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