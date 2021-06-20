Добровольцы потушили за выходные три пожара в Ладожских шхерах в Карелии (ФОТО)

Добровольные лесные пожарные в минувшие субботу и воскресенье трижды выезжали на пожары, произошедшие на островах на Ладоге.

Как пишут в паблике «Общество добровольных лесных пожарных», в субботу, 19 июня, волонтеры выезжали на пожар один раз, а в воскресенье, 20 июня, — два.

«Впрочем, в субботу история была доброй — из базового лагеря мы увидели дым на соседнем островке, поехали туда и встретились с туристами, которые уже уехали, но вспомнили, что плохо потушили костёр и решили вернуться. Мы помогли им залить разошедшийся костёр. А воскресенье мы тушили два небольших пожара, один на острове Есусаарет, а второй на острове Кяряйтсаари (рядом с Тимонсаари). Все пожары в эти выходные дни были маленькие, это были „убежавшие“, оставленные без присмотра костры», — пишут в паблике.

Добровольцы отмечают, что сейчас на Ладожских островах жарко и сухо, любая искра — брошенный костёр, непотушенный окурок, запущенная петарда — все превращается в пожар. При этом людей в шхерах становится все больше.

«В такую погоду надо быть максимально осторожными в обращение с огнём, если вы можете обойтись без костра — лучше приготовить еду на горелке, а замерзнуть в такую жару у вас не получится. Это предупреждение относится не только к Ладожским шхерах, пожароопасная погода сейчас наступила во многих регионах России. Так что, если вы видите дым или огонь в лесу — обязательно звоните пожарным сразу. Единый федеральный номер лесной охраны 8-800-100-9400, в Ладожских шхерах звоните в Общество добровольных лесных пожарных на дежурный номер: +7-921-393-9801», — предупредили волонтеры.

Ранее туристы потушили пожар на острове в Ладожском озере в Карелии.