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Туристы потушили пожар на острове в Ладожском озере в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:42, 18 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Общество добровольных лесных пожарных»

Второй пожар с начала сезона зарегистрирован в Ладожских шхерах.

Как сообщается в паблике «Общество добровольных лесных пожарных», в минувшую среду, 16 июня, вечером, патруль, возвращаясь на базу с острова Котилуото и проверяя шхеры, заметил дым в направлении Якимварского залива. Ребята сообщили на базу и пошли проверять дым. Оказалось, что горит остров Тимонсаари.

 

Когда патрульная группа добралась до острова, открытый огонь был уже потушен туристами.  Но поскольку почва на ладожских островах похожа по свойствам на торф и может долго тлеть, необходимо было тщательно пролить кромку из помпы. Добровольные пожарные это и сделали. Площадь пожара составила 0,16 Га.

 

«Это уже второй пожар с начала сезона. Интересно, что оба они были потушены одной и той же патрульной группой (первый 14 июня сразу после выхода с базы и второй на обратном пути с Котилуото)», — пишут в паблике.

 

Ранее добровольцы просили помощи в тушении пожаров на островах Ладоги в Карелии.

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