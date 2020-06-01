Добрые жители Петрозаводска спасли утку с утятами (ВИДЕО)

В День защиты детей петрозаводчане спасли утку с утятами, которые оказались на оживленной дороге в городе под колеса автомобилей.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчане прислали фото и видео, как добрые горожане спасли утку с утятами, которые оказались на дороге среди машин.

Петрозаводчане собрали всех маленьких утят в коробку и вместе с уткой отнесли их к речке, где благополучно отпутили все утиное семейство.

"День защиты детей – вот и спасли детей", - сказал петрозаводчанин, отпуская маленьких утят к воде за мамой-уткой.