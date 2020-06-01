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Добрые жители Петрозаводска спасли утку с утятами (ВИДЕО)

Новости. От читателей
10:07, 02 Июня 2020
фото: © кадр из видео
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В День защиты детей петрозаводчане спасли утку с утятами, которые оказались на оживленной дороге в городе под колеса автомобилей.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчане прислали фото и видео, как добрые горожане спасли утку с утятами, которые оказались на дороге среди машин.

Петрозаводчане собрали всех маленьких утят в коробку и вместе с уткой отнесли их к речке, где благополучно отпутили все утиное семейство.

"День защиты детей – вот и спасли детей", - сказал петрозаводчанин, отпуская маленьких утят к воде за мамой-уткой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2020-06-02 10:42:52
Много хороших людей в нашем городе.Спасибо!!!
кир
2020-06-02 10:23:25
Молодцы!
Саныч
2020-06-02 11:16:35
кир, а как же либерастня??)
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