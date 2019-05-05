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Новости. Общество
19:40, 05 Мая 2019
фото: Максим Ли

Дочь Алсу хочет продолжить карьеру певицы

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Победительница детского "Голоса" Микелла Абрамова намерена потратить призовой гонорар на запись новых песен.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая победила в музыкальном шоу "Голос. Дети" на "Первом канале", рассказала "Комсомольской правде" о впечатлениях от выступления. Как отмечает газета, интервью было взято сразу после финала шоу, до того, как начался скандал из-за итогов зрительского голосования, пишет РБК.

По словам десятилетней дочери Алсу, выступать в прямом эфире гораздо сложнее.

"Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции. К тому же это мой первый вокальный конкурс. Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах», - призналась победительница шоу "Голос.Дети".

Микелла, получившая за победу в конкурсе 1 миллион рублей, призналась "КП", что сейчас хочет записать несколько своих песен и продолжить карьеру певицы.

"Свободного времени у меня практически нет — после школы разные занятия: танцы, китайский язык, иврит. Моя учительница говорит, что для знания китайского языка необходимо знать около пяти тысяч иероглифов, хотя их около 50-60 тысяч. Мой запас — около трехсот", - рассказала девочка.

В финале конкурса, куда прошли три участника, Абрамова по итогам зрительского голосования набрала 56,5% голосов. Вскоре после объявления результатов источники РБК на "Первом канале"» и в компании "Красный квадрат", производящей шоу, сообщили, что из-за замеченных "признаков аномального голосования" необходимо провести проверку. Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации. Телеканал начал проверку, к ней подключились эксперты компании Group-IB.

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